Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 140 dolara dayanan petrol fiyatları, haftaya düşüşle başladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatında 19. güne girildi. Rusya'nın yaptırımlara maruz kalmasının ardından petrol fiyatları 130 doları aşmıştı. Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı.
Perşembe günü 139 dolarla en yüksek seviyesini gören brent petrol cuma günü 110 dolar seviyesinin altını test etmişti.
Bugün brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 107 doların altını test etti.
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