Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor

Kar yağışı bir köyü yuttu! Evlerinden tünel kazarak çıktılar

''Ruslardan alıp Ukraynalı sığınmacılara verelim'' Rus oligarkların ''mütevazi evleri'' ifşa oldu

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Acun ''sona kalmanı beklerdim'' dedi ama... Survivor'a veda eden isim belli oldu