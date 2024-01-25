Prof. Dr. Özgür Demirtaş borsayı uçuracak formülü açıkladı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Borsa İstanbul'la ilgili görüşlerini paylaştı. BIST 100 endeksinin kötü bir performans gösterdiğini belirten Demirtaş, borsanın yükselişe geçmesi için formülü açıkladı.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Borsa İstanbul için tahminlerini açıkladı.

BIST 100 endeksinin kötü bir performans gösterdiğini söyleyen Özgür Demirtaş, yapısal reformların borsaya pozitif yansıyabileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşıma yapan Özgür Demirtaş şunları kaydetti:



"Ben de Türkiye'de EĞER Merkez Bankası yaptığı doğrulara DEVAM ederse, Üstüne Yapısal Reformlar gelirse aynı şekilde Türk Borsasının POZİTİF ayrışacağını düşüyorum.

Ama Şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç kötü.

Ancak dediğim DOĞRULARA devam edilirse o zaman Ümitliyim, gelecek geçmişten daha iyi olur."

Canımsınız 🤗🤗



Ben de Türkiye'de EĞER Merkez Bankası yaptığı doğrulara DEVAM ederse, Üstüne Yapısal Reformlar gelirse aynı şekilde Türk Borsasının POZİTİF ayrışacağını düşüyorum.



Ama Şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 24, 2024

BORSAYA YABANCI GİRİŞİ DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) paylaştığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre borsaya yabancı girişi sürüyor.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ocak haftasında net 145,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin, 12 Ocak itibarıyla 30 milyar 789,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Ocak'ta 31 milyar 83,8 milyon dolara çıktı.