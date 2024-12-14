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Restoran ve kafelere de ''lüks plaj tarifesi'' olan ''harcama limiti'' geldi

Restoran ve kafelere de ''lüks plaj tarifesi'' olan ''harcama limiti'' geldi
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Son günlerde bazı işletmelerde en az 1.500 liralık harcama limiti uygulaması başlatıldığı iddia edildiğine dair iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde uygulanan "harcama limiti" kararlarına yönelik denetimlerin uygulamaya konduğunu belirtti.

Türkiye'de bazı restoran ve kafelerde 1.500 liralık minimum harcama limiti uygulandığı iddia edilmişti.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, son günlerde bazı restoran ve kafelerde müşterilere yönelik "harcama limiti" uygulandığına dair basına yansıyan haberler ve Bakanlığa ulaşan bildirimlerin titizlikle incelendiğini açıkladı.

Bakanlık, bu uygulamaların hem tüketici haklarına hem de ülkemizdeki ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu belirterek, ilgili denetim sürecinin hızla başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta; hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, bu tür hukuka aykırı uygulamalarla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, söz konusu ihlallerin tespiti durumunda işletmelere karşı idari yaptırımlar ve cezai süreçlerin başlatılacağını belirtti. Bakanlık, tüketici haklarının korunmasının temel önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Tüketicilerin, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde Bakanlığa, İl Ticaret Müdürlüklerine veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmaları gerektiği belirtildi. Yapılan tüm başvurular titizlikle değerlendirilecek ve gerekli adımlar hızla atılacak.

Bakanlık, tüketici haklarının ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşların mağduriyetine neden olan uygulamalarla kararlılıkla mücadele edeceğini yineleyerek, kamuoyunu bilgilendirdi.

 

Etiketler harcama limiti bakanlık inceleme denetim
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