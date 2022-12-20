Sağlık Bakanlığı promosyon miktarı belli oldu

Sağlık Bakanlığı çalışanlarının merakla beklediği promosyon miktarı belli oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA ÖDENECEK PROMOSYON MİKTARI BELLİ OLDU

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.