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Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, sSanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Mart ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 9,6 artış göstermişti.

Sanayi üretimi yıllık %10,8 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022

TÜİK Nisan 2022 Sanayi Üretim Endeksi

Sanayi üretimi aylık aynı kaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Nisan 2022

TÜİK Nisan 2022 Sanayi Üretim Endeksi

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Nisan 2022

TÜİK Nisan 2022 Sanayi Üretim Endeksi

Etiketler Sanayi üretimi tüik Türkiye istatistik kurumu Sanayi Üretim Endeksi Nisan 2022 Nisan 2022 Sanayi Üretim Endeksi
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