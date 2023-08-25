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Sandviç zinciri Subway satıldı

Sandviç zinciri Subway satıldı
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Atlanta merkezli özel yatırım grubu Roark Capital’ın sandviç mağazaları zinciri Subway'ı satın almak üzere anlaşmaya vardığı açıklandı.

Subway tarafından yapılan açıklamada, 1965'te kurulan ve 100’den fazla ülkede yaklaşık 37 bin restorana sahip olan Subway, özel sermaye şirketi Roark Capital'ın satın alma teklifini kabul etti.

Subway ve Roark Capital, anlaşmanın şartlarına ve finansal detaylarına ilişkin bir bilgi açıklamazken, Wall Street Journal dün Roark Capital'ın Subway için nihai teklifinin yaklaşık 9,6 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Roark Capital, 37 milyar dolarlık bir varlığı yönetirken, şirket Jimmy John’s, Arby’s, Baskin-Robbins ve Buffalo Wild Wings gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Inspire Brands’ı kontrol ediyor.

Söz konusu satın almanın ardından Roark Capital’ın dünyanın en büyük restoran işletmecilerinden biri olması bekleniyor.

Etiketler Roark Capital subway satış
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