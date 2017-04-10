THY Genel Müdürü'nden İngiliz büyükelçiye müthiş cevap

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi konumunda olan Türk Hava Yolları, geçtiğimiz günlerde Konakri - Ouagadougou - İstanbul uçuşunda yaşanan doğum olayı ile gündeme geldi.

TK538 sefer sayılı uçuşta bir yolcunun uçak havalandıktan sonra doğumunun başlaması üzerine, THY'nin kabin memurları olaya müdahale ettiler ve 13 bin metre yükseklikte bir bebek dünyaya geldi. Dünya genelinde haber bültenlerine konu olan bu olay sonrasında, İngiltere Büyükelçisi ve THY Genel Müdürü arasında Twitter'da yaşanan diyalog kısa bir süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabı üzerinden THY uçağında yaşanan doğum olayı ile ilgili haberi paylaşarak, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi tebrik etti.

Büyükelçi'nin paylaşımına cevap veren Bilal Ekşi ise, 'Sn. Büyükelçi, mesajınıza çok teşekkür ederim. 42 bin ft'de yolcularımıza ekibimiz her türlü yardımı gösteriyor. Sadece laptoplarını veremiyor ' ifadelerini kullanarak ABD ve İngiltere'nin uyguladığı kabin yasağına gönderme yaptı.

Bilal Ekşi'nin, İngiltere Büyükelçisi'ne verdiği yanıt sosyal medya üzerinde hızla paylaşılmaya devam edilirken, Richard Moore'ın cevabı güvenlik oldu.

Büyükelçi, "Doğru, Genel Müdürüm. Rahatsız edici bir şey. Fakat yolcuların güvenli tutmak tek hedefimiz. Bu zor konuda işbirliğiniz için teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

LAPTOP YASAĞI

İngiliz hükümeti, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeden İngiltere'ye direkt uçuşlarda kabin bagajında dizüstü bilgisayar taşınmasına yasak getirmişti.

Bu karara göre, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan'dan Birleşik Krallık'a yapılacak uçuşlarda yolcular kabin içerisine, uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan herhangi bir tür elektronik cihazı alamıyor.