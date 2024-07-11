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TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan yatırımcı toplantısında sunum yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'de Politikası ve Enflasyon Görünümü başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, sunumda Türkiye'nin makroekonomik göstergelerine ilişkin bilgiler verdi.

TCMB Başkanı'nın sunumdaki ana başlıklar:

"Yurt içi swaplardaki düşüş, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi. TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesi önemli ölçüde azaldı. Türk lirası mevduatı yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleşti.

Sürdürülebilir bir dezenflasyon döneminin eşiğindeyiz. Yurt içi talep normalleşme işaretleri gösteriyor. Sıkı para politikası duruşu devam ediyor. Enflasyon göstergeleri ana eğilimin gerilediğine işaret ediyor.

Çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi aktif olarak sterilize ediyoruz. Mali koşullar sıkı olmayı sürdürüyor. Perakende kredi büyümesi yavaşladı. TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesi önemli ölçüde geriledi. Türk lirası mevduatın payı yıl sonu hedefini aştı.

Döviz rezervleri hızlı şekilde arttı. Yurt içi talep normalleşme işaretleri gösteriyor. Cari işlemler dengesinde iyileşme devam ediyor. Ülke risk primi düştü. Haziran ayında yıllık enflasyon 3,8 puan azalarak %71,6'ya geriledi."

Etiketler enflasyon mesaj başkan tcmb
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