TCMB faizleri ne kadar daha arttıracak ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün beklentileri 2'ye katlayan faiz artışı kararı sonrasında dev banka Goldman Sach, TCMB'nin faiz artışlarının hangi seviyede duracağına dair tahminini açıkladı.

Dün Kasım ayı politika faizini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 puanlık artış beklentilerini ikiye katlayarak 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. Bu kararla birlikte TCMB seçim sonrasında faiz artışını aralıksız sürdürmüş oldu. TCMB Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül ve Ekim'de 500'er baz puan olmak üzere 5 toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

TCMB'nin faiz artırımı kararını yorumlayan Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerinin üstünde 500 baz puan artışla yüzde 40 seviyesine çıkarmasının ardından yaptığı analizde parasal sıkılaşma adımlarının yüzde 42,50 seviyesinde tamamlanacağına işaret etti.

Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, TCMB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.

Bankanın açıklamasında "Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.