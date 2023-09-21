TCMB'nin faiz kararına ekonomistlerden ilk tepkiler

TCMB'nin politika faizini yüzde 30'a yükseltmesinin ardından ekonomistlerden ilk değerlendirmeler geldi. Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, ''Ezbere konuşan, mandacı" denilen ekonomistlerin sözüne geliniyor'' dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasanın ortalama beklentisi doğrultusunda 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.

Böylelikle Merkez Bankası dört ayda 21.5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

Reuters, Foreks, Boolomberg HT, JP Morgan, Morgan Stanley, Standard Chartered, AA Finans,TCMB Piyasa Anketi politika faizinin 5 puan artışla yüzde 30'a çıkarılmasını bekliyordu.

Enflasyon temmuz ve ağustosta öngörülenin üzerinde gerçekleştiğini bildiren PPK, yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulmanın enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Ekonomi yönetiminin değişmesi sonrası yetersiz bulunan faiz artışları son bulmuş, karar piyasalarca olumlu karşılanmıştı.

Merkez Bankası‘nın bugünkü kararı da piyasa beklentilerine paralel olarak kaydedildi.

İşte ekonomistlerin faiz yorumları:

Özgür Demirtaş: "Merkez Bankasını kararından ötürü tebrik ederim. Bu kararların devamını dilerim. Ayrıca ilk dakikalarda Dövize sert müdahale yapmadıkları için de tebrik ederim... Daha çok yolumuz var."

Tunç Şatıroğlu: "Yüzde 19 faizi beğenmediler, 1050 baz puan indirerek yüzde 8,5'e getirdiler. Şimdi indirdiklerinin hepsini geri verdikleri gibi üzerine 1050 puan daha verip en az 29,50 seviyesine getirmeleri bekleniyor. "Ezbere konuşan, mandacı" denilen ekonomistlerin sözüne geliniyor."

Hakan Kara: "TCMB’den net bir iletişimle, doğru yönde atılmış bir adım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Uğur Gürses: "Rahvan para politikası...'Enflasyon önden koşsun, ben yetişirim' diyen merkez bankası... TL'yi başkaları mı cazip kılacak? Aralık sonuna kadar kendi tahmini % 14 ilave artış (yıllık % 41) faizini ise % 30'a çekebiliyor."

Atilla Aktaş: "Politika faizi artışı 5 puan. PPK açıklamasından: "Ücret ve kur artışı ile vergi kaynaklı maliyet artışı enflasyona önemli ölçüde yansıdı. Bu yüzden aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş başlayacak." Bugünkü yazımda aynı görüşü dile getirdim: "Eylül enflasyonu %5'i aşmayabilir."

İris Cibre: "Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir"



"Üst sınır 65% Dolayısıyla TCMB yıl sonu enflasyon beklentisini revize etmiş oldu."