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Temmuz'da müjde bekleyen tüm emeklilere kötü haber geldi

Temmuz'da müjde bekleyen tüm emeklilere kötü haber geldi
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Türkiye'de tüm emeklilerin dört gözle beklediği Temmuz ayı zammı ve refah payı ihtimal suya düştü. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş emekliye seyyanen zam ve refah payının verilmesini beklemediğini duyurdu.

Türkiye'de geçim derdi her geçen gün daha da büyürken, emekliler dört gözle Temmuz ayı maaş zamları için Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte netleşecek olan enflasyon farkının hesaplamaya enflasyon beklentilerine göre hesaplamaya başlamışken, seyyanen zam ve refah payı beklentisi de her sene olduğu gibi bu sene de gündemde.

Ancak sosyal güvenlik ve çalışma hayatı uzmanı SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek Ankara kulislerinde seyyanen zam veya refah payı verilmesine dair olumlu bir sinyal bulunmadığı söyledi.

TÜİK verilerine göre, ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,37 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte beş aylık toplam enflasyon farkı ise yüzde 15,09'a ulaştı. Zam oranının netleşmesi için yalnızca haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor.

Mevcut tabloya göre, SSK, Bağ-Kur, banka ve oda sandığı emeklilerinin maaşlarına en az yüzde 15,09 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte hâlihazırda 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, yaklaşık 16 bin 652 TL seviyesine çıkacak.

Memur ve emeklilerin temmuz ayı yeni zam oranları belli olduMemur ve emeklilerin temmuz ayı yeni zam oranları belli olduHaber

 

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