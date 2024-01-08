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THY ucuz bilet kampanyasını duyurdu

THY ucuz bilet kampanyasını duyurdu
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Türk Hava Yolları (THY), ucuz bilet kampanyasını duyurdu. İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC seferlerinde, 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunulacak.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 12 Şubat ile 4 Nisan tarihleri arasında KKTC'ye, her şey dahil tek yön vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

AA

Etiketler thy ucuz bilet KKTC istanbul ankara
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