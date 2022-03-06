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THY'den Ukrayna seferleri için yeni karar

THY'den Ukrayna seferleri için yeni karar

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna seferlerini 21 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır" denildi.

Havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart'a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart'a kadar iptal ettiğini de bildirdi.

Etiketler thy ukrayna uçak seferleri
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