TPAO bir ilde daha petrol arayacak
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in merkez ilçesinde Meşelidere-1 petrol kuyusu açarak petrol arayacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt merkez ilçesinde Meşelidere köyü sınırları içinde ARI/TPO/K/M47-b4 ruhsat numaralı sahada, Meşelidere-1 tespit kuyusunda petrol aranacak.
Gerçekleştirilecek olan proje bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.
İHA
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