TÜBİTAK'tan yapay zeka projelerine rekor destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve bin 300'den fazla kişiye 6,7 milyar TL tutarında destek verildiğini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Anadolu Ajansı'nın `Medyada Yapay Zekayı Yönetmek` programında konuştu.
Yapay zekanın, günlük yaşam pratiklerini kolaylaştırdığını vurgulayan Bakan Kacır, "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik," dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol