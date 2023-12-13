TÜBİTAK'tan yapay zeka projelerine rekor destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve bin 300'den fazla kişiye 6,7 milyar TL tutarında destek verildiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Anadolu Ajansı'nın `Medyada Yapay Zekayı Yönetmek` programında konuştu. Yapay zekanın, günlük yaşam pratiklerini kolaylaştırdığını vurgulayan Bakan Kacır, "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik," dedi.