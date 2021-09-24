Türk Lirası, kur ve faiz için dikkat çeken tahmin

Uluslararası yatırım bankaları TCMB'nin enflasyondaki yükselişe rağmen aldığı faiz indirim kararının ardından faiz tahminlerinde değişiklik yaptı.

TCMB enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine Eylül'de 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyordu.

Goldman Sachs, TCMB'nin politika faizini 2022 yılı ortasına kadar kademeli olarak %15'e indirmesini beklediğini açıkladı.

Goldman faiz indirim kararından önce para politikasındaki gevşeme döngüsünün Aralık ayında başlayacağını tahmin ediyordu.

Goldman analistleri dün yayımladıkları notta, "Bugün alınan kararın ardından, artık Ekim ve Kasım'da 50 baz puanlık bir indirim ve ardından %15'lik nihai faiz oranına ulaşılana kadar ayda 25 baz puanlık bir indirim bekliyoruz" dedi.

Goldman Sachs'in dünkü faiz indiriminden önce TCMB'nin 2022 sonuna kadar %15 oranına ulaşmasını öngörüyordu.

"TL BASKI İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Barclays, TCMB'nin dün açıkladığı sürpriz faiz indiriminin ardından dördüncü çeyrekte politika faizini %15'e düşüreceğini tahmin ederken ve TL'nin artan bir baskıyla karşı karşıya kalmasını beklediğini belirtti.

Barclays'den Ercan Ergüzel, PPK metninden daha önce yer alan iki taahhütün, yani enflasyonda önemli bir düşüş gerçekleşene kadar sıkı para politikasını ve pozitif bir reel oranının sürdürüleceği taahhütünün çıkarıldığına dikkat çekti.

Ergüzel notunda, "Önümüzdeki toplantılarda 100 baz puanlık indirimlerle aynı hızda devam edeceğini bekliyoruz. TCMB'nin önümüzdeki üç toplantıda 100 baz puanlık üç indirim daha uygulayarak politika faizini yıl sonunda %15 oranına düşürmesini bekliyoruz" dedi.

Ergüzel Türkiye'nin cari açığı, azalan döviz rezervleri, yüksek döviz borcu ve yükselen fiyat baskıları nedeniyle yatırımcıların çift haneli enflasyon karşısında gevşeme politikası benimseyen TCMB'ye hata payı bırakmayacağına dikkat çekerek, "Bize göre TL'yi önemli bir değer kaybı baskısına maruz bırakıyor" dedi.

JPMorgan ise faiz indiriminin ardından TCMB'nin politika faizi oranlarını yıl sonuna kadar %17'ye düşürmesini beklediğini ve enflasyon tahminlerini yukarı revize ettiğini açıkladı.

Yarkın Cebeci notunda, "Bugünkü sürpriz, temel verilere dayalı tahmin yapmanın zorluğunu açıkça gösterse de, Ekim ayında yıllık enflasyon %20'ye yaklaştığında TCMB'nin yeni bir indirim yapmasının hâlâ zor olacağını düşünüyoruz" dedi.

Cebeci yılın son iki ayında toplam 100 baz puanlık bir indirim öngördüğünü ve politika faizinin gelecek yıl Mayıs ayında %15 ile dip seviyeyi görmesini beklediğini belirtti.

JPMorgan, 2021 yıl sonu tahminini de %15.5'ten %16.7'ye yükseltti ve 2022 yıl sonu tahminini daha keskin bir şekilde %11.5'ten %14.5'e revize etti.

Cebeci, "Gevşeme döngüsünün ne kadar hızlı ve sert gerçekleşeceğine olacağına bağlı olarak bu tahminlerde yukarı yönlü riskler olabilir" dedi.