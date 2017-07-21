Türkiye'deki Suriyelillerle ilgili acı gerçek

Suriye’deki savaş milyonlarca insanı ülkelerini terketmeye zorladı.

Bu süreçte en fazla suriyeli sığınmacı kabul eden ülke Türkiye olurken, yapılan yeni bir araştırma sığınmacıların sosyo-ekonomik durumlarını ortaya koydu.

İnsani Gelişme Vakfı ve İpsos’un araştırmasına göre Suriyeli sığınmacıların kişi başı aylık harcaması 140 lira. Bu, günlük harcamanın beş lira, yani bir buçuk doların altında olduğunu gösteriyor.

EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK

Sığınmacıların yüzde 97’si yoksulluk sınırının altında yaşarken, en büyük sorunlardan biri işsizlik.

Suriyeliler arasındaki işsizlik oranı yüzde 17. Sığınmacıların üçte biri iş piyasasında rol alırken bunların büyük kısmı ise kayıt dışı.

GELECEKTEN UMUTLULAR

Ancak tüm ekonomik zorluklara rağmen sığınmacıların yüzde 64’ü geleceğe umutla baktığını söylüyor.

Suriyelilerin toplum içinde sosyalleşmesinin önündeki en büyük engellerin başında dil sorunu geliyor. Sığınmacıların yüzde 70’i Türkçe bilmezken, yüzde 74’lük kesimin Türkiye vatandaşı olmak istemesi dikkat çekiyor.

YÜZDE 45'İ DIŞLANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de Suriyelilerin önemli bir kısmının Türkiye'de dışlandığını düşünmesi. Sonuçlara göre "Suriyeli olduğum için buradaki halk beni dışlıyor" diyen sığınmacılar yüzde 45 oranında.