Tuzlukçu Belediyesi'nde asgari ücret 4500 TL oldu

2021 yılı için geçerli asgari ücret brüt 3 bin 570 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Açıklanan rakam sonrası Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren kurum merak konusu oldu.

CHP "3 BİN 100 TL OLSUN" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere asgari ücret görüşmeleri sürerken, CHP'nin önerisi net 3 bin 100 TL olmuştu. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının asgari ücretin üzerinde 2 bin 517 lira olarak hesaplandığını ifade eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelin şu kararı alalım. Bir temenni kararı. Asgari ücret 3 bin 100 lira olsun ve vergiden muaf olsun. İşverene de yük olmayalım." demişti.

CHP'Lİ BELEDİYELER PARTİSİNİN ÖNERİSİNE UYDU

Partinin belirlediği rakamın ardından CHP'li belediyelerde asgari ücret zamlarını açıklamaya başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yılbaşından sonra belediyede uygulanacak olan asgari ücreti 3 bin 350 TL olarak açıkladı. Edirne Belediyesi ise işçilerine 3 bin 200 lira vereceğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ise 3 bin 100 TL yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRETİ TUZLUKÇU BELEDİYESİ'NDE

Türkiye genelinde en yüksek asgari ücreti ise Konya'nın CHP'li Tuzlukçu Belediyesi açıkladı. Başkan Nurettin Akbuğa, 8 Aralık tarihinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla asgari ücret 4 bin 500 TL'ye çektiklerini belirtti.

Akbuğa Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tuzlukçu Belediyesi'nde kadrolu, taşeron işçi ayrımını kaldırdık. Bütün çalışanlarımızı sendikalı yaptık. Aynı işi yapan tüm personelimiz eşit ücret alacak. En düşük maaş 4.500 TL olacak. Emek en yüce değerdir"