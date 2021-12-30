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Uzmanlardan dikkat çeken tahmin: 2022 yılında altın fiyatları ne olur?

Uzmanlardan dikkat çeken tahmin: 2022 yılında altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip edilirken uzmanlardan 2022 yılı için tahminler gelmeye devam ediyor.

Yılın son günlerinde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Kuyumcular altının sene sonu yükselebileceğini söylerken, 2022 yılında stabil bir fiyatta kalacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda sert bir düşüş yaşayan altın, yılın son günlerinde 776 liraya kadar yükseldi. Altının fiyatının düşük olmasından dolayı talebin olduğunu söyleyen Kapalıçarşı kuyumcuları, sene sonu altının biraz daha yükselebileceğini söylüyor. Kuyumcular, 2022 yılında ise altının stabil bir yol çizeceğini düşünüyor.

"SENE SONU ALTININ FİYATI YUKARI YÖNLÜ OLABİLİR"
Kuyumcu Tunahan Sarı, vatandaşların altına talebi alım yönünde olduğunu söyleyerek, "Şu anda altın çok fazla satılmıyor. Sene sonu altının fiyatı biraz yukarı yönlü olabilir. İnsanlar genelde altınlarını yastık altında tutuyorlar. Vatandaşlar daha çok 24 ayar Ata altınını alıyorlar. Bazı vatandaşlar altını yüksek fiyattan satın almış. Elinde nakit bulunan vatandaşlar şu anki fiyatlardan altın alıp ortama yapmaya çalışıyor. Altının gram fiyatı 770 liradan, çeyrek altın bin 270 liradan, yarım altın 2 bin 540 liradan, tam altın 5 bin 80 liradan satılıyor" dedi.

2022'DE ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Altının 2022 yılında stabil kalabileceğini söyleyen kuyumcu Murat Bulmuş, "Yeni sene de çok fazla bir yükselme beklemiyorum. Altın ons bazında biraz düşüş yaşayabilir. Dolar da sabit kalırsa çok fazla bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ülkemiz açısından çok faydalı olabilir. Şu anda fiyatlar biraz düştüğü için talep var. Kur korumalı mevduat hesaplarından sonra daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

Etiketler altın altın fiyatları 2022
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