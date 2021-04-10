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Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak

Tarım Mahsulleri Ofisi, çiftçinin elinde kalan tonlarca patates, soğan ve çeltiği satın alacak. Bu ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacağı bildirildi. TMO’nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

TEMİN TEDARİK VE DAĞITIM İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı açıklamasında şunları belirtti: “Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır."

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan il valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Etiketler gıda yardımı patates soğan çeltik çiftçi
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