Vergiden kaçtığını sanan uyanıklar yandı: Ceza yağacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçırmak için türlü türlü numaralara başvurup kendisini "uyanık" sanan vergi mükellefleri için dört bir koldan çalışma başlattı. Ceza yağacak...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir aşamaya geçerek, vergi müfettişlerinin 24 saat sahada olacağını ve denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Son 4 günde 81 ilin giriş çıkışlarında yapılan ticari araç denetimlerinde usulsüzlük tespit edilen araçlara toplam 29 milyon lira ceza uygulandı.

2024 vergi denetim yılı olarak belirlendi ve ilk aşamada lira, KDV oranları ve IBAN hesapları incelendi. Hileli KDV oranları kullanan ve IBAN hesabını kiraya veren mükellefler tek tek tespit edildi.

İkinci aşamada ise gıda, inşaat, kuyumculuk, enerji ve hemen her sektörde sıkı denetimler yapıldığı belirtildi. Faturalar detaylı olarak inceleniyor ve hesap hareketleri titizlikle takip ediliyor.

Usulsüzlüklerde idari para cezalarının yanı sıra firmalara kapatma cezaları da uygulanabilecek.