Yeni evleneceklere faizsiz kredi gelmeden şartı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni evlenecek çiftlere müjde" diyerek duyurduğu faizsiz evlilik kredisi gelmeden, kredi için başvuracaklara asgari ücret şartı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" demişti.

Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili ayrıtnılar ortaya çıkmaya başladı. İktidara yakın Sabah'ın aktardığına göre, AKP grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş kredideki asgari ücret ayrıntısını açıkladı.

Milliyet'in haberine göre Kurtuluş, "Burada önümüzdeki hafta alt komisyonda görüşülmek üzere Meclis’e sevk edilmesi beklenen yasa hazırlığına göre 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplamda 5 yıl geri ödemeli ve 150 bin TL üst limitli olacak" dedi.

Yeminli Mali Müşavir şunları kaydetti:

Burada bir diğer şart ise evlenecek olan taraflardan sadece birine verilebilecek bir krediden bahsediyoruz. Hem kadın hem erkeğe verilme durumu söz konusu olmayacaktır. İlk evliliğini yapacak olanlara verilecek bir kredi olacaktır, yani ikinci evliliğini yapan kişiler için bu imkandan faydalanılamamaktadır

Mutlaka bir sınırlama bekleniyoruz. Vergi Usulü Kanunu’muzda genç yatırımcı istisnası söz konusu ve bu istisnadan faydalanabilmek için yaş sınırı 18-29 yaş arasıdır. Ben bunun ölçü olarak alınabileceğini ve evlilik kredisinden de 18-29 yaş arası gençlerin faydalanabileceğini düşünüyorum.

Tarafların her ikisinin de ilk evliliği olması halinde yararlanabilecektir ve tarafların toplam gelirinin asgari ücretin 3 katını aşmaması halinde krediden faydalanma imkanı olmasını bekliyorum.

Yeni kurulacak olan bir aileye yönelik kredi söz konusu olacaktır. Tarafların ikisine de ayrı ayrı kredi verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Burada evlenecek olan kişilerin ve evlilik tarihinin netleşmiş olması gibi belli kriterler aranacaktır. Bunların da sisteme yüklenmesi ile birlikte başvurular yapılacaktır."

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde geri sayım başladı

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak.

Fon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek. Aileyle ilgili kredileri Aile Bakanlığı, gençlere yönelik olanları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı organize edecek.

Bankanın ayrı bir bina ya da personeli olmayacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü fona aktarılacak. İhtiyaca göre aktarılan pay yükseltilecek.

Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak.

Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. İlk etapta, 150 bin lira kredi verilecek. Bu miktar her yıl artacak.

Desteklerden yararlanacaklara yaş sınırı da getirilecek. Yaşla ilgili çalışmalar sürüyor.

Verilecek kredi desteğinin faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz, 5 yılda geri ödenmesi planlanıyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gerek evlilik gerekse iş kurma gibi diğer desteklerde gelir düzeyi esas alınacak.