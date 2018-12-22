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  3. 22 Aralık 2018 13:26

Yeni yılda altın fiyatları düşecek mi ?

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, 2019 yılında altın fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

Yeni yılda altın fiyatları düşecek mi ?
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İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, en kötü süreci geride bıraktıklarını belirterek, "2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini, altın fiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz" dedi. 

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in özellikle iç piyasa  ağırlıklı çalışan firma ve markalar için zor bir dönem olduğunu ifade ederek,  sektörün aynı dönemde ihracatla nefes aldığını söyledi.

Altın ve dövizdeki yükseliş trendinin, piyasada iş hacmini oldukça  düşürdüğünü belirten Atayık, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, genel seçimin ardından düğün sezonunda piyasaların  açılmasını beklerken, dış kaynaklı döviz ataklarıyla adeta hayal kırıklığına  uğramıştı. İç piyasaya hareket kazandıran Sevgililer Günü, Anneler Günü ve yaz  düğün sezonu, beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Bu özel günlerde istenen  satış rakamı, ne yazık ki yakalanamadı. Düğünler nedeniyle piyasaların  hareketlendiği  yaz sezonu ise fiyat artışlarının zirveye çıktığı döneme denk  geldiğinden çok sönük geçti.

Ancak, sektörümüz, bu yıl tanıtım ve pazarlamanın ne kadar önemli  olduğunun farkına vardı. Bugün, televizyon kanallarında sektörümüzün önde gelen  marka ve firmalarının reklam filmlerinin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz.  Belki de şu anda küçük bir araştırma yapılsa dizilere en çok sponsor olan ve  kuşak reklamlarına en çok çıkan markaların kuyumculuk sektöründen olduğu ortaya  çıkacaktır"

Sektör olarak tanıtım ve pazarlamaya verdikleri önemden bahseden  Atayık, Türk kuyumculuk sektörünün kamuoyunda ve ulusal medyada doğru  stratejilerle ve kampanyalarla tanıtılması amacıyla "Mücevher Tanıtım Grubu"  kurmayı gündemlerine aldıklarını, önümüzdeki süreçte, bu konuda sektörün temsil  kurumları olarak ortak bir adım atma planlarının olduğunu bildirdi.

2019 yılı öngörülerini paylaşan Atayık, "Bence, en kötü süreci geride  bıraktık. Hem makro, hem de sektör olarak mikro açıdan. 2019 yılıyla ilgili  iyimserim. Turizmde bu yıl rekorlara imza atmıştık ülke olarak, turizm açısından  iyi bir yıl bekliyorum. Sektörümüz için de yüzlerin yeniden gülmeye başlayacağı  ve geleceğe kadim sektörümüz adına güvenle bakacağımız bir yıl olması beklentisi  içerisindeyim. 2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini,  altınfiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz." diye  konuştu. 

"TAKSİT YASAĞININ 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİNDE KALDIRILMASINI  BEKLİYORUZ"

Atayık, "Sektör olarak hem ülkemizin, hem de sektörümüzün geleceğiyle  ilgili karamsar değiliz, pozitif beklentiler içerisindeyiz. Hükümet yetkilileri  başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve ilgili kurumların doğru  bir strateji uygulamasıyla dövizin ateşi söndürüldü. Dolar fiyatları, 5.20- 5.40  TL bandında hareket ederken euro 6 TL seviyesinde seyrediyor. Fiyatta son  haftalarda yakalan istikrarın devam etmesi ve trendin aşağıya doğru sürmesi  halinde yıl başıyla birlikte bunun alışverişe de yansıyacağına inanıyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), sektöre getirdiği  taksit yasağının, olumsuz etkilerine değinen Atayık, kuyumculuk alışverişine  büyük sekte vuran taksit yasağının 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde  kaldırılmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

"ANADOLU TÜKETİCİSİ BİLEZİKTEN VAZGEÇMİYOR"

Atayık, 2018 yılında en çok talep gören ürünler hakkında da bilgi  verdi.

Kuyumculuk sektörünün,  Türkiye'nin en çok emek yoğun sektörlerinden  biri olduğuna işaret eden Atayık, bir altın takı veya mücevherin, vitrine çıkana  kadar 18 ayrı birimden geçtiğini anlattı.

Atayık, bu yıl mücevherde en çok tektaş, beştaş, baget taşlı ürünler  ve küçük taşlı kolyelerin ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları anlattı:

"Bu yıl, ayrıca elmaslı ve incili mücevherlerin de popüler olduğunu  söyleyebiliriz. Altın takı grubunda ise hafif ve içi boş takılar, daha çok beğeni  topluyor. Fiyat artışlarına rağmen özellikle Anadolu tüketicisi bilezikten  vazgeçmiyor. Vatandaş, gramajını düşürse bile burma bilezik alışverişini  sürdürüyor. Altın fantezi bileklik ve yüzükler de ilgi çekiyor. Alyansta ise  biraz daha fiyat kaynaklı olarak 14 ayar ürünler daha öne çıkıyor. Gümüş takıda  ise hayalet kolye olarak isimlendirilen çıtır kolye uçları, zincirli ürünler ve  zirkon taşlı bayan yüzükleri ilgi gördü.

Bugün, Kapalıçarşı bölgesindeki tarihi hanlarda varlıklarını  sürdürmeye çalışan, kuyumculuğun el emeği, göz nuruyla sanat değeri yüksek  ürünler geliştiren gümüş eşya sektöründe ise sürahi, meyvelik, tepsi ve şamdan  modellerinin talep gördüğünü gözlemliyoruz. Yatırım amaçlı olarak büyükşehirlerde  oturan vatandaşların daha çok gram altınlara yönelirken, Anadolu insanı ise  Darphane ve Damga Matbaası ürünleri olan çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları  alışverişini sürdürdü."

AA

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