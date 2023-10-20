Yılbaşında vergilere dev zam geliyor: ''Faturalar kabaracak''

İktidara yakın gazetecilerden Cem Küçük, 2024 yılında vergilere yüzde 72.2 zam geleceğini belirterek, ''Zamlı vergi ilk sırada petrol ve doğalgaz ÖTV’si var. Yani benzin ve motorinin fiyatı daha da artacak. Doğalgaz faturaları kabaracak.'' dedi.

2024-2026 Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonla mücadele doğrultusunda sıkı para politikası ile tüketimin baskılanması hedeflenirken, 2024 bütçesinde tüketimden alınacak dolaylı vergilerin payında artış bekleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerden Cem Küçük, 2024 yıllında vergilere yapılacak zammın akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

TGRT Haber ekranlarında “Günaydın Türkiye” programını sunan gazeteci Cem Küçük yeni yılda vergilere yüzde 72,2 zam geleceğini açıkladı.

"BENZİN VE MOTORİN FİYATI DAHA DA ARTCAK"

Bu zammı izleyicilerine sosyal medya sayfasından da duyuran Cem Küçük fiyat artışlarının yurttaşın cebine de yansıyacağını ifade ederken “Yeni yılda vergiler artıyor. Zamlı vergi ilk sırada petrol ve doğalgaz ÖTV’si var.. Yani benzin ve motorinin fiyatı daha da artacak. Doğalgaz faturaları kabaracak" diye yazdı.