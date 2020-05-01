Tapuda artık randevusuz işlem yapılmayacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde de bir dizi tedbir alındı. Salgın hızını yavaşlatmak için alınan önlemlerden biri de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada randevusuz işlem yapılmayacağı duyuruldu. Ayrıca manuel olarak yapılan işlemler de kabul edilmeyecek. Sadece resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri doğrudan karşılanacak.

20 yaş altı ile 65 yaş üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yaz grubundaki vatandaşlar tapu genel genel müdürlüklerinde işlem yapamayacak. Ayrıca bu kişileri başkaları adına vekil, temsilci sıfatı ile yapacağı işlem talepleri de karşılanmayacak.