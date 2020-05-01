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  4. 01 Mayıs 2020 13:58

Tapuda artık randevusuz işlem yapılmayacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada corona virüs tedbirleri kapsamında randevusuz işlem yapılmayacağı duyuruldu.

Tapuda artık randevusuz işlem yapılmayacak
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde de bir dizi tedbir alındı. Salgın hızını yavaşlatmak için alınan önlemlerden biri de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada randevusuz işlem yapılmayacağı duyuruldu. Ayrıca manuel olarak yapılan işlemler de kabul edilmeyecek. Sadece resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri doğrudan karşılanacak.

20 yaş altı ile 65 yaş üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yaz grubundaki vatandaşlar tapu genel genel müdürlüklerinde işlem yapamayacak. Ayrıca bu kişileri  başkaları adına vekil, temsilci sıfatı ile yapacağı işlem talepleri de karşılanmayacak.

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