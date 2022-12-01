  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. TOKİ'den ''Çılgın Proje manzaralı'' 763 milyonluk ihale

TOKİ'den ''Çılgın Proje manzaralı'' 763 milyonluk ihale

TOKİ'den ''Çılgın Proje manzaralı'' 763 milyonluk ihale
Güncelleme:

AK Parti iktidarının tartışmalı projesi Kanal İstanbul güzergahında yer alan 716 konutluk TOKİ ihalesi 763 milyon TL’ye sonuçlandı.

TOKİ'nin Arnavutköy Baklalı Köyü'nde 5 etap halinde inşa edeceği Kanal İstanbul manzaralı toplu konut projeleri 2021 yılından beri gündemde.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre birçok etabın ihalesini, gelen tekliflerin yüksekliği nedeniyle iptal edip tekrar ihaleye çıkmak durumunda kalan TOKİ, ilk sözleşmesini imzaladı. 716 konut ve 10 dükkandan oluşan 2'inci etap için 13 Eylül 2022'de düzenlenen ihale sonuçlandı. Kanal manzaralı konutların inşaatının 650 günde tamamlanması planlanıyor. 

(Kaynak)

Etiketler çılgın proje toplu konut toki imar ihale
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa - İzmir yolu savaş alanına döndü! 20'den fazla araç birbirine girdi
Arka Sokaklar Kanal D'den Atv'ye mi geçiyor ? Açıklama geldi
Meclis kürsüsünde AK Partili vekili ''Reis''e şikayet etti!
Herkes dizilerle tanıyor ama... Can Yaman şöhreti o kliple yakalamış!
Belediyenin çocuklara çorba yardımına İmam Hatip Lisesi yönetiminden engel
Karadeniz gazında bir aşama daha tamam! 280 tonluk ''Peçenek'' denize indirildi
Mide bulandıran olay! Gelinini taciz ederken oğluna yakalandı
Sedat Peker: ''Soylu benim için geldi''
Dolar 18,64'ü aştı, altında da yükseliş sürüyor!
Dolandırıcıların son taktiği bu oldu: ''Milyon dolarlık'' yalana dikkat!