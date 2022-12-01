TOKİ'den ''Çılgın Proje manzaralı'' 763 milyonluk ihale

AK Parti iktidarının tartışmalı projesi Kanal İstanbul güzergahında yer alan 716 konutluk TOKİ ihalesi 763 milyon TL’ye sonuçlandı.

TOKİ'nin Arnavutköy Baklalı Köyü'nde 5 etap halinde inşa edeceği Kanal İstanbul manzaralı toplu konut projeleri 2021 yılından beri gündemde.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre birçok etabın ihalesini, gelen tekliflerin yüksekliği nedeniyle iptal edip tekrar ihaleye çıkmak durumunda kalan TOKİ, ilk sözleşmesini imzaladı. 716 konut ve 10 dükkandan oluşan 2'inci etap için 13 Eylül 2022'de düzenlenen ihale sonuçlandı. Kanal manzaralı konutların inşaatının 650 günde tamamlanması planlanıyor.

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