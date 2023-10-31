Yabancıya ikamet için konut satışında alt limit yükseltildi

Türkiye'de yabancıya ikamet amaçlı konut satışında alt limitin 75 bin dolardan 200 bin dolara yükseltildi.

Yabancılara konut satışıyla ilgili önemli bir karara imza atıldı. Göç idaresi yabancıların kısa süreli ikamet izninde alt sınırı değiştirdi. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren yabancılar ikamet izni alabilmek için alacakları taşınmazlarda 75 bin dolar olan alt sınır 200 bin dolara yükseltildi.

13 Haziran 2022’de yapılan son düzenlemeyle 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar, doğrudan Türk vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyor. Bilindiği gibi vatandaşlık için gayrimenkul alımlarında gerekli olan fiyat Eylül 2018’den itibaren 1 milyon dolardan 250 bine düşürülmüş, gelen tepkilerin üzerine geçen yıl 400 bin dolara çıkarılmıştı.

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında yüzde 42 azalarak 2 bin 930 konutla sınırlı kalmıştı. Bu dönemde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 43,5’lik bir azalma kaydedilerek 28 bin 64 konutun yabancılara satıldı.