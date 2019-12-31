2020 yılında bizi neler bekliyor ? İşte 1 Ocak'tan sonra yapılacak değişiklikler...

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.