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  3. 31 Aralık 2019 17:38

2020 yılında bizi neler bekliyor ? İşte 1 Ocak'tan sonra yapılacak değişiklikler...

Yeni yıla girdiğimizde hayatımızda birçok şey değişecek. Peki 2020 yılında bizi neler bekliyor ?

2020 yılında bizi neler bekliyor ? İşte 1 Ocak'tan sonra yapılacak değişiklikler...

2020 yılında asgari ücret yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL oldu.

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2020 yılında bizi neler bekliyor ? İşte 1 Ocak'tan sonra yapılacak değişiklikler...

Asgari ücretle birlikte çalışanların merakla beklediği Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu.

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2020 yılında bizi neler bekliyor ? İşte 1 Ocak'tan sonra yapılacak değişiklikler...

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

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2020 yılında bizi neler bekliyor ? İşte 1 Ocak'tan sonra yapılacak değişiklikler...

Konaklama tesislerinden yüzde 1, dijital reklam hizmetlerinden yüzde 7,5 vergi alınacak.

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