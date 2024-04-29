Muğla açıklarında korkutan deprem
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Ege Denizi'nde saat 07.24'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.24'te meydana gelen deprem yerin 9.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 195 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-29
Saat:07:24:38 TSİ
Enlem:35.47472 N
Boylam:25.88889 E
Derinlik:9.65 km
Detay:https://t.co/d5jNIo4KtV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2024
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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