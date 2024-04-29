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Muğla açıklarında korkutan deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem
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Ege Denizi'nde saat 07.24'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.24'te meydana gelen deprem yerin 9.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 195 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. 

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-29
Saat:07:24:38 TSİ
Enlem:35.47472 N
Boylam:25.88889 E
Derinlik:9.65 km
Detay:https://t.co/d5jNIo4KtV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

Etiketler ege denizi deprem  Muğla AFAD son depremler
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