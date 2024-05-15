Benzin ve motorinde fiyatlar tek fiyata göre değişti

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması bugün itibariyle başladı ve benzin istasyonlarında EPDK’nın tek fiyat kararı sonrası tabelalardaki fiyatlar değişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. EPDK’nın kararına göre Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak. Benzin istasyonları da bu karar kapsamında dijital fiyat tabelalarını değiştirdi. Tabelalarda fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi. 13 bin bayide bu karar uygulanmaya başladı.

Tek fiyat uygulaması tabelalara yansıdı. İstanbul’daki akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarındaki tek fiyat göze çarptı. Dağıtıcı lisans sahipleri yüzde 0,5’i geçmemek kaydıyla akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebiliyor. Bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK’yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

15 Mayıs Çarşamba günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,64 TL

Motorin fiyatı: 41,16 TL

LPG fiyatı: 22,06 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,73 TL

Motorin fiyatı: 40,21 TL

LPG fiyatı: 22,05 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,89 TL

Motorin fiyatı: 41,44 TL

LPG fiyatı: 21,99 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,42 TL

Motorin fiyatı: 42 TL

LPG fiyatı: 22,31 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,66 TL

Motorin fiyatı: 42,10 TL

LPG fiyatı: 21,97 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,63 TL

Motorin fiyatı: 42,07 TL

LPG fiyatı: 21,55 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,83 TL

Motorin fiyatı: 41,42 TL

LPG fiyatı: 21,70 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,15 TL

Motorin fiyatı: 41,65 TL

LPG fiyatı: 21,43 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,32 TL

Motorin fiyatı: 41,82 TL

LPG fiyatı: 21,63 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,64 TL

Motorin fiyatı: 42,14 TL

LPG fiyatı: 21,01 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,59 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

LPG fiyatı: 21,73 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,96 TL

Motorin fiyatı: 41,48 TL

LPG fiyatı: 21,86 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,93 TL

Motorin fiyatı: 41,57 TL

LPG fiyatı: 22,46 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,15 TL

Motorin fiyatı: 41,65 TL

LPG fiyatı: 21,63 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,29 TL

Motorin fiyatı: 41,79 TL

LPG fiyatı: 22,62 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,27 TL

Motorin fiyatı: 41,77 TL

LPG fiyatı: 22,17 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,70 TL

Motorin fiyatı: 42,20 TL

LPG fiyatı: 22,29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.