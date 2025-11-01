10 gündür ulaşamadığı oğlunun evinde acı manzarayla karşılaştı

"Ocağım söndü, ben mahvoldum"

Doker'in 1 haftadan daha uzun süre hayatını kaybettiği belirlenirken yoğun koku nedeniyle ekipler çalışmakta zorlandı. Daire içerisinde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri ağır koku nedeniyle maske ile incelemelerde bulundu.