100 bin sosyal konut başvuruları başladı

Ankara ve Konya’da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Ankara’da ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde konut inşa edilecek.

