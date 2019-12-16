100 bin sosyal konut başvuruları başladı
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılan 100 bin sosyal konut projesinde başvurular bugün başlıyor. Proje kapsamında en büyük payı alan İstanbul'a 10 bin konut inşa edilecek.
İstanbul’daki konutlar Arnavutköy Hadımköy, Sancaktepe, Şile Ağva, Tuzla Orhanlı ve Tuzla Aydınlı’da yer alacak. İstanbul’dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep’te yapılacak.
Ankara ve Konya’da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Ankara’da ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde konut inşa edilecek.
Sosyal konutlar için başvurular bugün başlıyor, 15 Ocak’a kadar sürecek. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek.