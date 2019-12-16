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  3. 16 Aralık 2019 09:32

100 bin sosyal konut başvuruları başladı

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılan 100 bin sosyal konut projesinde başvurular bugün başlıyor. Proje kapsamında en büyük payı alan İstanbul'a 10 bin konut inşa edilecek.

100 bin sosyal konut başvuruları başladı

İstanbul’daki konutlar Arnavutköy Hadımköy, Sancaktepe, Şile Ağva, Tuzla Orhanlı ve Tuzla Aydınlı’da yer alacak. İstanbul’dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep’te yapılacak.

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100 bin sosyal konut başvuruları başladı

Ankara ve Konya’da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Ankara’da ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde konut inşa edilecek.

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100 bin sosyal konut başvuruları başladı

Sosyal konutlar için başvurular bugün başlıyor, 15 Ocak’a kadar sürecek. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek.

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100 bin sosyal konut başvuruları başladı

Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

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