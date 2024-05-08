Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını
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Şarkıcı Kalben Sağdıç, İstanbul Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı.
Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi.
Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
DHA
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