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Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını

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Şarkıcı Kalben Sağdıç, İstanbul Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı.

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şarkıcı Kalben Sağdıç, İstanbul Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

 

DHA

Etiketler kalben sağdıç uyuşturucu gözaltı
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