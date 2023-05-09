11 yaşındaki bu engelli miniği IQ'su Einstein ve Hawking'den yüksek çıktı!
Dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir IQ'ya sahip olan 11 yaşındaki Meksikalı dahi çocuk, mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor ve bir gün NASA'da astronot olmayı hedefliyor.
Meksika'nın başkenti Mexico City'den Adhara Perez Sanchez, daha çok düşük gelirli ailelerin yaşadığı Tlahauc'ta büyüdü ve otizmli olduğu için okulda sık sık zorbalığa uğradı.
Konuşması önemli ölçüde geriledikten sonra 3 yaşında gelişimsel engellilik teşhisi konan Adhara, çok küçük yaşta mama sandalyesinde sallanırken bulundu ve çok hızlı emeklemeye başladı.
Annesi Nayeli Sanchez, Meksika basınına verdiği demeçte, Adhara'nın yıllarca ilgisiz öğretmenlere ve sınıf arkadaşlarının zorbalığına maruz kaldığını, 3 kez okul değiştirdiğini ve sonrasında kendini izole etmeye başladığını söyledi.
Anne Nayeli Sanchez, açıklamasında, "Öğretmenler kendisiyle pek empati kuramıyordu. Kendini sınıftan dışlamaya başladı. Sınıf arkadaşlarıyla oynamak istemedi, kendini tuhaf, farklı hissediyordu" dedi.