14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu
Bilim insanları, İspanya'nın doğusunda Cova Gran de Santa Linya bölgesinde 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeletini ortaya çıkardı.
Bilim insanları, tarihsel açıdan oldukça önemli olan İspanya’nın doğusundaki Cova Gran de Santa Linya bölgesinde 14 bin yıl önce yaşayan bir kadına ait kemikle rbuldu. Söz konusu bölgede daha önce son Neandertallerin ve ilk modern insanların kalıntıları da gün yüzüne çıkarılmıştı.
"Linya" olarak adlandırılan kalıntılar kapsamında biri hala pelvise bağlı olan iki uyluk kemiğini buldu, bir kol ve bacak kemiği, el ve ayak kemikleri ortaya çıkarıldı.
Kadının kafatası, omurgalıları ve kaburgaları da keşfedildi, ancak bunlar kötü durumda olduğundan analiz edilemedi.
Bununla birlikte arkeologlar, kadının yaşını belirlemek için karbon-14 tarihlendirmesini kullandı. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) adlı araştırma kuruluşundan Alfonso Benito Calvo, "Kesinlikle bir insan iskeletine ait olan ve hala kısmen bağlantılı olan kemik kalıntılarını, kazı alanının iki metre altında bulduk" dedi.
İNSAN VARLIĞININ TARİHSEL ARAŞTIRMALARI İÇİN ANAHTAR BİR BÖLGE
Bilim insanlarına göre Cova Gran de Santa Linya bölgesi, kuzeydoğu İber Yarımadası'ndaki insan evriminin araştırılmasında 'anahtar' olarak kabul ediliyor. 6 bin 500 kilometre kareden fazla bir alanı kaplayan bölge, 45 bin yıl önce son Neandertallerin ve 37 bin ile 30 bin yıl önce ilk modern insanların kanıtlarını gösteren 'geçiş' alanlarından biri olarak büyük önem taşıyor.