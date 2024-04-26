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Hafta sonunda hava nasıl olacak ?

Hafta sonunda hava nasıl olacak ?
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklenmezken, pek çok ilimizde sağanak yağışlar ve çöl tozu etkisiyle çamur yağmurları görülecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Önceleri güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney, güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

5 günlük hava tahmin haritaları

26 Nisan Cuma hava durumu tahmini haritası

27 Nisan Cumartesi hava durumu tahmini haritası

28 Nisan Pazar hava durumu tahmini haritası

29 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini haritası

30 Nisan Salı hava durumu tahmini haritası

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