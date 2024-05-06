İYİ Parti'de Dervişoğlu liderliğinde ilk toplantı

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri bellli oldu: Türkiye'den 6 lezzet listede

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Her şeyi bırakıp gidilesi en iyi sahil kasabaları açıklandı: Türkiye'den iki cennet listede