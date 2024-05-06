İYİ Parti'de Dervişoğlu liderliğinde ilk toplantı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 5. Olağanüstü Kurultay'ın ardından görevlerine başlayan Başkanlık Divanı Üyeleri ile parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
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