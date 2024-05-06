Mauro Icardi'den Fenerahçe taraftarını kızdıracak paylaşım
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, deplasmanda Ali Çamdalı'nın takımı Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
ICARDI'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a puan kaybetmesinin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
TARAFTARLARI KIZDIRDI
Icardi'nin bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol