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Mauro Icardi'den Fenerahçe taraftarını kızdıracak paylaşım

Mauro Icardi'den Fenerahçe taraftarını kızdıracak paylaşım
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, deplasmanda Ali Çamdalı'nın takımı Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

ICARDI'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a puan kaybetmesinin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

 Mauro Icardi'den Fenerahçe taraftarını kızdıracak paylaşım - Resim : 1

TARAFTARLARI KIZDIRDI

Icardi'nin bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Etiketler Galatasaray icardi Galatasaray Fenerbahçe
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