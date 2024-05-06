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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar geri geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar geri geliyor
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni haftada 4 mevsimi birden yaşayacak. Ancak şiddetli yağışlar yeniden Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. İşte haritalarla 5 günlükl hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Güney Doğu Anadolu'da güney yönlerden, hafif zaman zaman orta, yağış olan yerlerde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7-12 Mayıs tarihleri arası hava tahminleri

7-12 Mayıs tarihleri arası hava tahminleri

7 Mayıs Salı hava tahmin haritası

7 Mayıs Salı hava tahmin haritası

8 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

8 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

9 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası

9 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası

10 Mayıs Cuma hava tahmin haritası

10 Mayıs Cuma hava tahmin haritası

11 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritası

11 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritası

 

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