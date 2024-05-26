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Dünyanın en iyi ilk 2 ekmeği Türkiye'den

Dünyanın en iyi ilk 2 ekmeği Türkiye'den
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Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas’ın Dünyanın En İyi Ekmekleri (Top Ten Breads) listesinde Bafra pidesi 1, Samsun pidesi 2'nci sırada yer aldı.

Uluslararası Taste Atlas internet sitesi, dünyanın en iyi ekmeği olarak Bafra pidesini seçti. Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini listeledi. Listenin ilk 10'unda birinci sırada Bafra pidesi bulunurken, Samsun pidesi ise 2’nci sırada yer aldı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Her iki lezzetimizin de dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif bir harita ve bilgi platformu olan 837 bin takipçili Taste Atlas'ın listesinde ilk ikiye girmeyi başarması, dünya genelinde gastronomi turizmi destinasyonlarını keşfetmek isteyenlerin ve gurmelerin ilgisini çekecek, hem göze ve hem de damağa hitap eden çok sayıda yöresel lezzetiyle Samsun mutfağının tanıtımına büyük bir katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas’ın Dünyanın En İyi Ekmekleri (Top Ten Breads) listesinde Bafra pidesi 1, Samsun pidesi 2'nci sırada yer aldı.

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas’ın Dünyanın En İyi Ekmekleri (Top Ten Breads) listesinde Bafra pidesi 1, Samsun pidesi 2'nci sırada yer aldı.

İHA

Etiketler Top Ten Breads Dünyanın en iyi ekmeği dünyanın en iyi ekmekleri samsun
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