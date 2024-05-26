Evde dehşet: 16 yaşındaki kız çocuğu gözaltında

Diyarbakır'da tabanca ile başından ev kolundan vurulmuş halde bulunan bir genç ile ilgili olarak gencin sevgilisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki bir kız çocuğu gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ağabeyinin başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde bulduğu M.V. (22), hastaneye kaldırıldı. M.V.'nin hayati tehlikesi sürerken, şüpheli olarak sevgilisi olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu M.A., gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi. Eve gelen R.V., kardeşi M.V.’yi başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu. R.V.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan M.V.’nin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.V.’nin sevgili olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu M.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA