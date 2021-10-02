14 dil biliyor! 36 yıl sonra Mardin'e geri döndü
Mardin'in Midyat ilçesinden küçük yaşta ailesiyle Almanya'ya göç eden Süryani rahibe Hatune Doğan, 36 yıl sonra köyüne döndü.
Mardin'in Midyat ilçesindeki köylerinden, 15 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Hatune Doğan (51) köyü İzbırak'a geri döndü.
Doğan, yazdığı 22 kitap ve yaptığı yardımlarla Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok kurumdan ödül aldı.
Rahibe Doğan, 36 yıl sonra geri geldiği köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar için de bir yüzme havuzu inşa etti.
Türkçe ve Süryanicenin yanı sıra 12 dil daha öğrenen rahibe Hatune Doğan, yaptığı insani yardımlarla bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezerek yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım etti.
Doğan, yaptığı yardımlar ve yazdığı kitaplar nedeniyle BM dahil birçok kurumdan ödül aldı.
Babasının vefat etmeden önce 'köylerini tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demesi üzerine köye dönüş kararı aldı.
Doğan, köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, bir de yeni ev inşa etti.