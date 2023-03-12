14 Mayıs seçimlerine dair merak edilen 10 soru 10 cevap

SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANACAK

YSK da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin 14 Mayıs 2023'te, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılmasına dair kararlarını açıkladı. Kurulda seçim takvimine yönelik süreç devam ediyor. YSK seçimin başlangıç tarihini ve seçim takvimini açıkladıktan sonra, 14 Mayıs'a kadar süreç bu takvime göre işleyecek. İşte seçim sürecine ilişkin en çok merak edilen soruların yanıtları.