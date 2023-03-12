14 Mayıs seçimlerine dair merak edilen 10 soru 10 cevap
Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.
Kararın aynı gün 10 Mart'ta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasıyla gözler Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çevrildi.
SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANACAK
YSK da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin 14 Mayıs 2023'te, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılmasına dair kararlarını açıkladı. Kurulda seçim takvimine yönelik süreç devam ediyor. YSK seçimin başlangıç tarihini ve seçim takvimini açıkladıktan sonra, 14 Mayıs'a kadar süreç bu takvime göre işleyecek. İşte seçim sürecine ilişkin en çok merak edilen soruların yanıtları.
1 - Deprem bölgesinde kaç seçmen bulunuyor, bölge kaç milletvekilini kapsıyor?
Depremlerden etkilenen bölgede 11 il seçim, 140'ın üzerinde ilçe seçim kurulu bulunuyor. Yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu bölgenin 96 milletvekilini kapsadığı belirtiliyor.