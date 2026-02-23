15 kişiyi peşpeşe dolandıran sahte altın çetesi böyle yakalandı
Nevşehir'de satılık telefon ilanlarını takip eden 2 şüpheli, bijutericiden aldıkları sahte çeyrek altınları ödeme olarak vererek 4 ilde toplam 15 kişiyi dolandırdı.
Nevşehir'de internet üzerinden satılık cep telefonu ilanlarını hedef alan iki kişilik dolandırıcılık çetesi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin Nevşehir'in yanı sıra Kayseri, Niğde ve Aksaray'da da aynı yöntemi kullanarak toplam 15 kişiyi dolandırdığı belirlendi.
Adem Ş. ve Furkan Ş., satılık cep telefonu ilanı veren vatandaşlarla müşteri gibi iletişime geçti. Telefonu satın alır gibi görünen şüpheliler, ödeme olarak bijutericiden temin ettikleri sahte çeyrek altınları verdi.
Dolandırıldığını telefonu sattıktan sonra kuyumcuya giden bir vatandaşın şikayetiyle anlayan polis, teknik ve fiziki takip başlattı.
Araştırmada şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndan kiraladıkları araçla Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Aksaray'ı dolaşarak aynı yöntemle 15 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.