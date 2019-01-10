1,5 metrelik turnayla 5 TL'ye selfie kuyruğu

Ağırlık ve boy açısından sezonun rekor balığı olduğunu belirten Balıkçı Ramazan Erdoğan, “Geçen gün gelen turna balığından daha büyük bir turna balığı getirdik. 1,64 m ve 84 kilogram ağırlığında. Yine yoğun talep var. Balık şuanda tamamıyla satılmış durumda. "

