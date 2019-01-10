1,5 metrelik turnayla 5 TL'ye selfie kuyruğu
Balıkçılar Elazığ’da Keban Baraj Gölü'nde bu kez de 1 metre 64 santimetre boyunda ve 84 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.
Elazığ’da Keban Baraj Gölünden çıkan dev turnalar balıkçıların yüzünü güldürüyor. 5 gün önce 80 kilogram ağırlığında, 1,50 santimetre boyunda turna balığı yakalayan balıkçılar bu kez de 1 metre 64 santimetre boyunda ve 84 kilogram ağırlığında turna balığını yakaladı.
Yakalanan turna balığını Kapalı Çarşı’ya getiren balıkçı Ramazan Erdoğan, kilosunu 30 liradan satışa çıkardı.
‘Topal’ adı verilen dev turna balığını gören bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemeyerek fotoğraflarını çekti.