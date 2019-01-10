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  3. 10 Ocak 2019 10:34

1,5 metrelik turnayla 5 TL'ye selfie kuyruğu

Balıkçılar Elazığ’da Keban Baraj Gölü'nde bu kez de 1 metre 64 santimetre boyunda ve 84 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

1,5 metrelik turnayla 5 TL'ye selfie kuyruğu

Elazığ’da Keban Baraj Gölünden çıkan dev turnalar balıkçıların yüzünü güldürüyor. 5 gün önce 80 kilogram ağırlığında, 1,50 santimetre boyunda turna balığı yakalayan balıkçılar bu kez de 1 metre 64 santimetre boyunda ve 84 kilogram ağırlığında turna balığını yakaladı.

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1,5 metrelik turnayla 5 TL'ye selfie kuyruğu

Yakalanan turna balığını Kapalı Çarşı’ya getiren balıkçı Ramazan Erdoğan, kilosunu 30 liradan satışa çıkardı.

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1,5 metrelik turnayla 5 TL'ye selfie kuyruğu

‘Topal’ adı verilen dev turna balığını gören bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemeyerek fotoğraflarını çekti.

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1,5 metrelik turnayla 5 TL'ye selfie kuyruğu

Ağırlık ve boy açısından sezonun rekor balığı olduğunu belirten Balıkçı Ramazan Erdoğan, “Geçen gün gelen turna balığından daha büyük bir turna balığı getirdik. 1,64 m ve 84 kilogram ağırlığında. Yine yoğun talep var. Balık şuanda tamamıyla satılmış durumda. "

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