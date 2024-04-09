1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sitenin bahçesindeki 45 bin dolarlık tekne, yanarak küle döndü.
Kaynak: DHA
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Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi Bağdatlı Caddesi sahil mevkisindeki bir sitenin bahçesinde, saat 11.30 sıralarında iş insanı A.A.’ya ait römork üzerindeki tekne yanmaya başladı.
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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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İtfaiye, hatalı araç parkları ve sonradan yapılan yapılar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.
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