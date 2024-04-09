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1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sitenin bahçesindeki 45 bin dolarlık tekne, yanarak küle döndü.

Kaynak: DHA
1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü - Resim: 1

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1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü - Resim: 2

Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi Bağdatlı Caddesi sahil mevkisindeki bir sitenin bahçesinde, saat 11.30 sıralarında iş insanı A.A.’ya ait römork üzerindeki tekne yanmaya başladı. 

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1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü - Resim: 3

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

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1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü - Resim: 4

İtfaiye, hatalı araç parkları ve sonradan yapılan yapılar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. 

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