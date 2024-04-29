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Türk vatandaşlarına vize başvuruları için açıklama geldi

Türk vatandaşlarına vize başvuruları için açıklama geldi
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Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı yönündeki haberlere diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

Diplomatik kaynaklar edinilen bilgide, "Bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Kaynaklar, başvurulardaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarktığı, başvuruya kapatılmanın söz konusu olmadığını duyurdu.

Diplomatik kaynaklar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Bazı yayın organlarında yeralan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Temas edilen ilgili Büyükelçilikler vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının sözkonusu olmadığını bildirmişlerdir.

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