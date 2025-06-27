  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inip intihar etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inip intihar etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inerek boğaza atlayan şahıs hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inip intihar etti - Resim: 1

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atladı. 

1 / 6
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inip intihar etti - Resim: 2

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı. 

2 / 6
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inip intihar etti - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. 

3 / 6
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inip intihar etti - Resim: 4

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde İ.A. (41) adına düzenlenmiş kimlik buldu. 

4 / 6