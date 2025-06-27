15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inip intihar etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inerek boğaza atlayan şahıs hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atladı.
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Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde İ.A. (41) adına düzenlenmiş kimlik buldu.
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