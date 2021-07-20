1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi
Tamamlandığında `dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü` unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kule arasındaki orta açıklığına ilk mega tabliye bloğunun montajı Kurban Bayramı'nın ilk günü yerleştirildi.
Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz Salı günü başlamıştı.
1 / 11
Bugün de Asya ve Avrupa'daki kule ayaklarının orta açıklığına ilk mega tabliye bloğu yerleştirildi.
2 / 11
Gemiyle getirilen tabliye, vinç yardımı ile yukarı kaldırılarak iki kule arasına montajı gerçekleştirildi.
3 / 11
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.
4 / 11