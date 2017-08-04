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  3. 04 Ağustos 2017 09:15

2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de vatan savunması

Özel harekat polisleri, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Kırmızı Tepe üs bölgesine, her gün yaklaşık 7 kilometrelik yolu yürüyerek ulaşıyor.

2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de vatan savunması

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2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de vatan savunması

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2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de vatan savunması

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2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de vatan savunması

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